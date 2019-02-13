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Протокол об изменениях в соглашение с Белоруссией о поставках нефти внесен в Думу

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Правительство РФ внесло на ратификацию в Госдуму протокол об изменениях в соглашение с Белоруссией по поставкам нефти и нефтепродуктов.

Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента. Речь идет о соглашении между Россией и Белоруссией от 12 января 2007 года, изменения в него были подписаны 10 октября 2018 года.

Протокол устанавливает процедуры по согласованию индикативных балансов и протоколов, а также запрета экспорта нефти и нефтепродуктов, поставляемых из РФ в Белоруссию. Также предусматривается, что в случае отсутствия договоренности между сторонами относительно индикативных балансов или протоколов до начала очередного календарного года поставка нефти или иных товаров осуществляется в текущем календарном году в объемах, предусмотренных индикативными балансами и или протоколами на предыдущий календарный год.

"Протокол определяет ограничения при применении временного периодического таможенного декларирования при экспорте нефтепродуктов из РФ в Республику Беларусь и сохраняет возможность применения временного периодического таможенного декларирования при экспорте нефтепродуктов из РФ трубопроводным транспортом", - говорится в пояснительной записке.

Годовой баланс поставок нефти из РФ в Белоруссию составляет 24 млн тонн, фактически Минск закупает 18 млн тонн, остальные 6 млн тонн "перетамаживаются", то есть в белорусский бюджет перечисляются экспортные пошлины с этого объема. Такая схема была согласована сторонами в апреле 2017 года.

Теги: Белоруссия, РФ
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