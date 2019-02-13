Сити-менеджер Чебоксар извинился за поведение сопротивлявшегося при аресте сына

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Глава администрации Чебоксар (Чувашия) Алексей Ладыков принес извинения пострадавшим в инциденте с участием его сына, подозреваемого в применении насилия к сотруднику полиции.

"Что могу сказать, мой сын - человек совершеннолетний, самостоятельный. Насколько я знаю, свою вину он признал, раскаялся и готов понести наказание по всей строгости закона. В свою очередь считаю своим долгом принести извинения всем потерпевшим и свидетелям данного инцидента", - написал Ладыков в своем инстаграме в среду.

Ранее сообщалось со ссылкой на информированный источник, что Калининский районный суд Чебоксар во вторник избрал меру пресечения для Олега Ладыкова - сына главы администрации города. Уголовное дело возбуждено по статье "Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти". Ладыков отправлен под домашний арест до 10 апреля.

В республиканском СУ СКР агентству не стали комментировать ситуацию, сославшись на тайну следствия. В прокуратуре и МВД Чувашии также отказались от комментариев.

В то же время по сообщениям местных СМИ, 9 февраля сотрудники правоохранительных органов задержали в Чебоксарах подозреваемых в нанесении побоев. Одним из задержанных оказался Ладыков, который в помещении отдела полиции ударил одного из стражей порядка.

Ранее также сообщалось, что в 2016 году Ладыков уже привлекался к административной ответственности.

В частности, в ночь на 29 мая 2016 года в Чебоксарах произошло ДТП с участием автомобилей Volkswagen Polo и ВАЗ-111930.

На сайте администрации Чебоксар сообщалось, что за рулем "Фольксвагена" находился 17-летний сын сити-менеджера города. Двигаясь в сторону Казанской набережной реки Волга, совершая обгон впереди ехавшей машины в разрешенном месте, он выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с отечественным автомобилем. В результате аварии оба водителя получили различные телесные повреждения.

По данным МВД по Чувашии, молодой человек, находившийся за рулем "Фольксвагена", был без водительских прав и отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

В отношении 17-летнего предполагаемого виновника ДТП было составлено несколько административных материалов. Позже в присутствии отца и представителя прокуратуры по одному из них он был оштрафован на 15 тысяч рублей за управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления.

Сам владелец "Фольксвагена" был оштрафован на 30 тысяч рублей за передачу управления машиной лицу, не имеющему водительских прав.

Глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков, комментируя факт ДТП, назвал поступок сына "социально опасным" и заявил, что готов нести наказание за это.