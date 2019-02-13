Главные новости
В миреНАСА официально объявило о потере марсохода OpportunityЭкономикаКурс рубля на Московской бирже резко упал на фоне угрозы новых санкцийВ миреСенаторы США представили законопроект с новыми санкциями против РФ
В России

Сити-менеджер Чебоксар извинился за поведение сопротивлявшегося при аресте сына

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Глава администрации Чебоксар (Чувашия) Алексей Ладыков принес извинения пострадавшим в инциденте с участием его сына, подозреваемого в применении насилия к сотруднику полиции.

"Что могу сказать, мой сын - человек совершеннолетний, самостоятельный. Насколько я знаю, свою вину он признал, раскаялся и готов понести наказание по всей строгости закона. В свою очередь считаю своим долгом принести извинения всем потерпевшим и свидетелям данного инцидента", - написал Ладыков в своем инстаграме в среду.

Ранее сообщалось со ссылкой на информированный источник, что Калининский районный суд Чебоксар во вторник избрал меру пресечения для Олега Ладыкова - сына главы администрации города. Уголовное дело возбуждено по статье "Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти". Ладыков отправлен под домашний арест до 10 апреля.

В республиканском СУ СКР агентству не стали комментировать ситуацию, сославшись на тайну следствия. В прокуратуре и МВД Чувашии также отказались от комментариев.

В то же время по сообщениям местных СМИ, 9 февраля сотрудники правоохранительных органов задержали в Чебоксарах подозреваемых в нанесении побоев. Одним из задержанных оказался Ладыков, который в помещении отдела полиции ударил одного из стражей порядка.

Ранее также сообщалось, что в 2016 году Ладыков уже привлекался к административной ответственности.

В частности, в ночь на 29 мая 2016 года в Чебоксарах произошло ДТП с участием автомобилей Volkswagen Polo и ВАЗ-111930.

На сайте администрации Чебоксар сообщалось, что за рулем "Фольксвагена" находился 17-летний сын сити-менеджера города. Двигаясь в сторону Казанской набережной реки Волга, совершая обгон впереди ехавшей машины в разрешенном месте, он выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с отечественным автомобилем. В результате аварии оба водителя получили различные телесные повреждения.

По данным МВД по Чувашии, молодой человек, находившийся за рулем "Фольксвагена", был без водительских прав и отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

В отношении 17-летнего предполагаемого виновника ДТП было составлено несколько административных материалов. Позже в присутствии отца и представителя прокуратуры по одному из них он был оштрафован на 15 тысяч рублей за управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления.

Сам владелец "Фольксвагена" был оштрафован на 30 тысяч рублей за передачу управления машиной лицу, не имеющему водительских прав.

Глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков, комментируя факт ДТП, назвал поступок сына "социально опасным" и заявил, что готов нести наказание за это.

Теги: Чувашия, Чебоксары

Новости по теме

В России
Минюст уточнил, что идея о содержании родителями студентов касается лишь неполных семейМинюст уточнил, что идея о содержании родителями студентов касается лишь неполных семей
Речь идет об обязанности не живущего со студентом родителя продолжать платить алименты на его содержание после достижения совершеннолетияПодробнее
 Главред "Кто хочет стать миллионером?" не будет жаловаться на Друзя в суд и полициюГлавред "Кто хочет стать миллионером?" не будет жаловаться на Друзя в суд и полицию
Илья Бер заявил, что у него к знатоку передачи "Что? Где? Когда?" "исключительно этические" претензии, а личных нетПодробнее
 В Госдуме предложили увеличить штрафы за фейк-новости до 400 тысяч рублейВ Госдуме предложили увеличить штрафы за фейк-новости до 400 тысяч рублей
Максимальные санкции предлагается применять в случае, когда ложные сведения привели к смерти человека или остановке важных объектовПодробнее
 Минюст снова причислил к НКО-"иноагентам" движение "За права человека"Минюст снова причислил к НКО-"иноагентам" движение "За права человека"
Решение было принято по результатам внеплановой проверки, прошедшей в середине январяПодробнее
"Регионгаз", где работали Арашуковы, проиграл налоговый спор о пропавшем газе на 2,8 млрд руб."Регионгаз", где работали Арашуковы, проиграл налоговый спор о пропавшем газе на 2,8 млрд руб.
Апелляция отменила решение первой инстанции, вынесенное в пользу компании, и подтвердила законность решения налоговиковПодробнее
 Путин не исключил, что попробует покататься на сноубордеПутин не исключил, что попробует покататься на сноуборде
Но, по словам президента, лыжи все-таки благороднееПодробнее
 ФНС прокомментировала выемки документов на предприятиях крупных агрохолдинговФНС прокомментировала выемки документов на предприятиях крупных агрохолдингов
В ведомстве заявили о налоговых нарушениях на пяти площадках зернового рынкаПодробнее
 Эрнст предположил, что за историей о подкупе Друзя стоит личный конфликтЭрнст предположил, что за историей о подкупе Друзя стоит личный конфликт
Гендиректор Первого канала выразил надежду на то, что этот скандал не скомпрометирует программу "Кто хочет стать миллионером"Подробнее
 Вице-губернатор Петербурга заявил, что для уборки улиц в городе не хватает 600 млн руб.Вице-губернатор Петербурга заявил, что для уборки улиц в городе не хватает 600 млн руб.
По словам Бондаренко, тарифы на очистку придомовых территорий были взяты "с потолка" 10 лет назадПодробнее
 Источник сообщил о выемке документов в ГК "Здоровая ферма" и на Челябинской птицефабрикеИсточник сообщил о выемке документов в ГК "Здоровая ферма" и на Челябинской птицефабрике
Сотрудники ФСБ сегодня пришли на предприятия, входящие в крупные агрохолдинги, в 13 регионахПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 13 февраля6 фото
13 февраля
Фотохроника 13 февраля
Ежегодная выставка собак Westminster Kennel Club12 фото
13 февраля
Ежегодная выставка собак Westminster Kennel Club
Лучшие фото недели10 фото
08 февраля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи
Цитата дня
Школа - святое место. Как в церковь, надо идти в школу
Александр Лукашенко о ситуации в образовании в свете нападения подростка на учителяАлександр Лукашенко о ситуации в образовании в свете нападения подростка на учителя

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреНАСА официально объявило о потере марсохода OpportunityЭкономикаКурс рубля на Московской бирже резко упал на фоне угрозы новых санкцийВ миреСенаторы США представили законопроект с новыми санкциями против РФВ РоссииВ Госдуме предложили увеличить штрафы за фейк-новости до 400 тысяч рублейЭкономикаЕС согласовал новые правила по газу с лазейкой для "Северного потока-2"В РоссииГлавред "Кто хочет стать миллионером?" не будет жаловаться на Друзя в суд и полицию

Курс рубля на Московской бирже резко упал на фоне угрозы новых санкций

Курс рубля на Московской бирже резко упал на фоне угрозы новых санкцийЗа час падение к курсу доллара составило 66 копеек, к евро - 63 копейки Подробнее

Сенаторы США представили законопроект с новыми санкциями против РФ

Сенаторы США представили законопроект с новыми санкциями против РФОни предлагают санкции против российских банков и инвестиций в российские СПГ-проекты за пределами РФ в ответ на "подрыв демократии в других странах" Подробнее

Пассажир московского метро скончался в результате падения под поезд

ВС РФ запретил АСВ продавать банки на закрытых торгах

Епископа УПЦ задержали в аэропорту "Борисполь"

Суд рассмотрит требование адвокатов Улюкаева снять арест с его имущества

НАСА официально объявило о потере марсохода Opportunity

НАСА официально объявило о потере марсохода OpportunityПосле около 800 попыток связь с ним восстановить так и не удалось Подробнее

"Аякс" - "Реал". Онлайн

"Аякс" - "Реал". ОнлайнДействующий победитель Лиги чемпионов проводит первый еврокубковый матч после крупного поражения от ЦСКА и ведет в счете - 1:0 Подробнее

Число жертв теракта в Иране превысило 40 человек

СКА победил "Спартак" в КХЛ

ЦСКА взял верх над "Ак Барсом" Подробнее

Протокол об изменениях в соглашение с Белоруссией о поставках нефти внесен в Думу

Трамп в Белом доме заменил оставшийся от Обамы симулятор для игры в гольф

Бывшую сотрудницу контрразведки США обвинили в шпионаже в пользу Ирана

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179055725677943', params: { p1: 'byued', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');