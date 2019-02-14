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Утвержден окончательный облик перспективного авиакомплекса дальней авиации

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Облик перспективного авиакомплекса дальней авиации (ПАК ДА) окончательно определен, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Утвержден облик самолета, необходимые характеристики", - сказал собеседник агентства.

"Подписаны все контрактные документы, необходимые для производства образцов", - добавил он.

В свою очередь еще один источник агентства подтвердил, что в настоящее время есть и согласованный облик самолёта, и подписанные документы на следующий этап работ.

Как сообщалось, перспективный авиакомплекс дальней авиации (ПАК ДА), создаваемый компанией "Туполев" (входит в ОАК), призван заменить стоящие на вооружении Ту-160, Ту-95 и Ту-22М3.

По официальным данным, стратегический бомбардировщик-ракетоносец нового поколения будет выполнен по аэродинамической схеме "летающее крыло" (без хвостового оперения) и построен с применением стелс-технологий. Также сообщалось, что ПАК ДА будет дозвуковым и сможет нести больше вооружения, чем Ту-160.

Ранее гендиректор "Туполева" Александр Конюхов заявил "Интерфаксу", что выкатка первого опытного образца ПАК ДА планируется в 2021-2022 годах.

Юрий Борисов, находясь в должности замминистра обороны РФ (ныне вице-премьер), заявлял, что ПАК ДА может совершить первый полет в 2025-2026 годах, а начало серийного производства запланировано на 2028-2029 год. Он подчеркнул, что разрабатываемый перспективный бомбардировщик должен нести как можно больше оружия, быть незаметным и использовать любые аэродромы.

Двигатель для ПАК ДА создаёт Объединенная двигателестроительная корпорация. Согласно открытым данным, силовая установка будет обладать тягой на 23 тс.

Теги: ОАК

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