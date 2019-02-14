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РПЦ предложила властям полностью погашать ипотеку семей с шестью и более детьми

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Русская православная церковь подготовила предложения по поддержке многодетных семей в России, одно из которых касается решения вопроса с жильем.

В перечне предложений, поступивших в четверг в "Интерфакс", предлагается, в частности, предоставлять ежегодные субсидии на погашение ипотечного кредита в случае рождения четвертого ребенка. Если семья имеет шесть и более детей, то за нее предлагается полностью погашать ипотечный кредит за счет средств бюджета.

Кроме того, многодетным предлагается установить фиксированные ставки по потребительским кредитам, а также предоставлять дополнительные ссуды для организации бизнеса, безвозмездно выделять садово-огородные и земельные участки под индивидуальное жилищное строительство, под ведение личного подсобного и фермерского хозяйства.

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В трудовой сфере предлагается закрепить в законодательстве "надомные формы труда" родителей без отрыва от семейных обязанностей, а также выплату органами соцзащиты страховых взносов за неработающих родителей для обеспечения наличия страхового стажа по достижении пенсионного возраста. Предлагается также обеспечить возможность выхода на пенсию по старости одного из родителей - членов многодетной семьи по достижении им возраста 50 лет, в том числе ранее не работавшего и занятого воспитанием детей.

В сфере ЖКХ предлагается предоставить многодетным скидки не ниже 50% от стоимости оплаты коммунальных услуг, льгот по оплате жилья в размере 100% квартплаты, безвозмездное предоставление в пользование жилого помещения, соответствующего социальной норме на одного члена семьи.

Как сообщалось, накануне прошло заседание рабочей группы по вопросам выведения абортов из системы обязательного медицинского страхования (ОМС) и поддержке многодетных, созданной по поручению спикера Госдумы Вячеслава Володина после выступления патриарха Кирилла в нижней палате в рамках Рождественских парламентских встреч. Первый зампред синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Александр Щипков сообщил на этом заседании, что Московская патриархия предлагает включить в законодательство нормы по финансовой поддержке многодетных семей.

Теги: РПЦ

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