Сотрудника почты в Ижевске поймали на краже инкассаторской сумки с 1,8 млн рублей

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Полицейские Удмуртии задержали подозреваемого в краже инкассаторской сумки с крупной суммой денег, сообщает пресс-служба МВД по республике со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк в четверг.

В полицию поступило заявление о том, что из помещения Ижевского почтамта пропала инкассаторская сумка, в которой находились 1,8 млн рублей. Было возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере (ч. 4 ст. 158 УК РФ).

"Полицейские установили, что к совершению кражи может быть причастен ранее судимый 38-летний сотрудник почтамта, выполняющий обязанности оператора по сопровождению денежных средств", - говорится в сообщении.

Похищенная сумка и 1 млн 753 тысяч рублей были найдены в подвале здания. Еще часть денег полицейские обнаружили при личном досмотре подозреваемого и в его автомобиле.

"В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде", - отмечается в пресс-релизе.