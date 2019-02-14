Гражданин Украины лишился в Крыму лимузина Hummer за неуплату 3 млн руб. пошлин

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Таможенники изъяли лимузин Hummer H2 с территории предприятия Симферополя за неуплату украинцем более 3 млн рублей таможенных платежей, сообщила пресс-служба Крымской таможни в четверг.

"Автомобиль стоимостью более 9 млн рублей был ввезен через Крымскую таможню гражданином Украины в 2016 году с обязательством обратного вывоза до февраля 2017 года. По истечении срока беспошлинного пребывания автомобиль не покинул ЕАЭС (Евразийский экономический союз - ИФ)", - говорится в пресс-релизе.

В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 194 УК России (уклонение от уплаты таможенных платежей).

Иностранцы имеют право без уплаты таможенных платежей ввозить для личного пользования машины, зарегистрированные в государстве, не входящем в ЕАЭС, на срок своего временного пребывания, но не более, чем на один год.