Военные покажут россиянам военные трофеи из Сирии на передвижной выставке

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты продемонстрируют установку для кустарного производства боевых отравляющих веществ, захваченную у террористов в Сирии, сообщили в Минобороны РФ журналистам в четверг.

Военно-патриотическая акция "Сирийский перелом" стартовала в феврале. В рамках акции военные трофеи, захваченные у боевиков в Сирии, которые сейчас размещены в военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных сил "Патриот", стали экспонатами передвижной экспозиции. Оружие, технику, боеприпасы погрузили на специальный поезд, который отправился в путь по российским городам по маршруту Москва-Владивосток.

В одном из вагонов поезда будет представлена установка для кустарного производства взрывчатых и отравляющих веществ, обнаруженная после вывода боевиков из города Дума в апреле 2018 года. "Представленная установка обнаружена местными жителями в подвальном помещении разрушенного здания и использовалась боевиками для производства высокотоксичных отравляющих веществ", - сообщили в военном ведомстве.

Отмечается, что с помощью аппарата проводилась конечная стадия синтеза иприта, которым снаряжались химические боеприпасы - кустарно изготовленные устройства, представляющие собой емкости различного объема с контактными взрывателями и разрывными снарядами.

"Подобный неразорвавшийся боеприпас в снаряжении ипритом был обнаружен экспертной группой войск РХБ защиты при проведении разведки в населенном пункте Марат-Умм-Хауш (провинция Алеппо)", - отметили в министерстве.