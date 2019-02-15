В России

Прекращено уголовное дело в отношении мэра приморского Уссурийска

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Фрунзенский районный суд Владивостока прекратил уголовное дело о превышении полномочий в отношении мэра города Уссурийска Приморского края и оштрафовал его на 40 тыс. рублей.

"Уголовное дело в отношении Коржа Евгения Евгеньевича прекращено на основании статьи 25.1 УПК в связи с назначением судебного штрафа в 40 тыс. рублей", - сообщил агентству "Интерфакс" представитель Фрунзенского районного суда.

Он также уточнил, что Корж обвинялся по части 1 статьи 286 УК РФ (превышение полномочий).

Как сообщают местные СМИ, в суде мэр Уссурийска признал себя виновным и активно способствовал следствию. Также на сайте администрации города опубликовано публичное извинение Коржа.

"Признаю, что, исполняя обязанности главы администрации Уссурийского городского округа, в октябре 2015 года, не убедившись в достоверности информации, полученной от вице-губернатора Приморского края, курировавшего исполнение муниципальной программы информации, я вышел за пределы своих полномочий (...) что привело к ситуации, при которой интересам Уссурийского городского округа был причинен вред. Я приношу свои извинения ...", - говорится в публичном письме.

Также мэр обещает жителям города принять меры по газификации города.

Мэр Уссурийска был задержан 26 июля 2017 года, в один день с вице-губернатором Приморья Евгением Вишняковым. Оба проходили фигурантами по уголовному делу о нарушениях с обеспечением газом нового микрорайона "Радужный" под Уссурийском, который строится в рамках программы "Жилье для российской семьи". Дело возбуждено по части 2 статьи 286 УК РФ (превышение полномочий). Вишняков находился в СИЗО, летом 2018 года его отпустили под подписку о невыезде. Вину свою он не признает.

Теги: Владивосток, Евгений Корж

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