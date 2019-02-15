Собаки покусали пятиклассника на школьном дворе в Уфе

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Ученик пятого класса пострадал от укусов собак на территории одной из школ в Уфе. Об этом сообщила пресс-служба управления гражданской защиты города в пятницу.

"Вчера в 10:13 (по Москве) поступила информация о том, что на территории спортивной площадки МБОУ Школа №79 бездомные собаки покусали учащегося пятого класса. Мальчик 2007 года рождения получил травму ноги", - говорится в пресс-релизе.

Медики оказали ребенку первую медицинскую помощь и ввели вакцину против бешенства, затем вместе с родителями его отправили домой.

Сотрудники спецавтохозяйства выехали на место происшествия и поймали четырех дворняг.