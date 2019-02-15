Экс-глава Ессентуков осуждена условно за незаконную выдачу участков под строительство

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Бывшие глава Ессентуков и председатель комитета по муниципальной собственности приговорены к трем годам условно каждая за превышение должностных полномочий, сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

По данным пресс-службы, бывшая глава Ессентуков и председатель комитета по муниципальной собственности города-курорта признаны виновными по ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Приговором суда каждой из них назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

Ведомство отмечает, что обвиняемые незаконно арендовали участки в рекреационной зоне Ессентуков, предназначенный для зеленых насаждений. Затем, нарушив законодательство, они изменили документы так, чтобы участки можно было использовать под индивидуальное жилищное строительство. "Аналогичные действия они выполнили в отношении 10 земельных участков, расположенных в районе городского озера", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что с 11 февраля 2012 по 11 сентября 2015 года подозреваемая, являясь главой городского округа города-курорта Ессентуки, незаконно выдавала в аренду под индивидуальное жилищное строительство земельные участки, находящиеся в рекреационной зоне, где строительство запрещено.

Как сообщалось на официальном сайте администрации Ессентуков, с марта 2012 года по сентябрь 2015 года пост главы городского округа города-курорта занимала Лариса Писаренко.