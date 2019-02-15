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Банк "Центр-инвест" заявил об информационной атаке после обысков

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Банк "Центр-инвест", один из крупнейших региональных банков на юге РФ, заявил о проведении обыска в его офисе и последовавшей затем информационной атаке на кредитную организацию.

Между тем, источник "Интерфакса" в правоохранительных органах сообщает о задержании одного из топ-менеджеров "Центр-инвеста" в рамках расследуемого уголовного дела о мошенничестве.

Банк разместил на своем сайте открытое письмо, подписанное председателем правления Сергеем Смирновым, из которого следует, что 31 января в финучреждении был проведен обыск, связанный с получением информации относительно одного из клиентов. При этом, исходя из постановления о возбуждении уголовного дела и других материалов этого дела, банк к предполагаемым мошенническим действиям фигурантов дела отношения не имеет, в следственных и процессуальных документах не упоминается.

"Спустя 10 дней после проведенных мероприятий (11 февраля), банк "Центр-инвест" подвергся информационной атаке, организованной рядом сетевых изданий и телеграмм-каналов. В публикациях информация о проведенном обыске была представлена в искаженном виде. Информация содержит ложные сведения о финансовом состоянии банка, приведены вымышленные показатели отчетности, что создает угрозу паники среди потребителей банковских услуг, что, в свою очередь, влечет повышенные риски для банка", - говорится в письме.

Особую обеспокоенность банка вызывает тот факт, что публикации содержат практически идентичные тексты, размещаются одновременно, а ссылка в качестве источника идет на правоохранительные органы.

В частности, 14 февраля была распространена информация о якобы поспешном отъезде из России председателя совета директоров банка Василия Высокова. Из письма следует, что рядовая плановая поездка для встреч с инвесторами была представлена широкому кругу читателей как бегство. "При этом совершенно игнорируется тот факт, что Высоков выезжает из России с просветительскими и инвестиционными целями не менее шести-семи раз в год", - говорится в письме.

Письмо, в частности, направлено председателю Банка России, руководителю Службы по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров Банка России, губернатору Ростовской области, полпреду президента в Южном федеральном округе, в Генеральную прокуратуру и ФСБ.

Топ-менеджер банка задержан

Ранее региональные СМИ сообщали о проводимых обысках в одном из отделений банка "Центр-инвест" в Ростове-на-Дону. Поводом для обысков, по данным СМИ, стали мошеннические действия одного из топ-менеджеров банка Андрея Роменского, который мог незаконным путем получить крупную сумму денег от страховой компании "РСХБ-Страхование".

В свою очередь информированный источник подтвердил "Интерфаксу" факт задержания топ-менеджера банка Роменского. "Действительно проводились обыски. Топ-менеджер задержан и сейчас находится в СИЗО. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество)", - сказал собеседник агентства.

Он утверждает, что Роменский также являлся заместителем директора АО "Птицефабрика Белокалитвинская", которое было аффилировано с банком. После обнаружения на предприятии гриппа птиц, в страховую компанию были предоставлены документы от ветконтроля, что птица содержалась в надлежащем состоянии, что стало поводом для страховой выплаты в размере около 70 млн рублей.

"У следствия есть основания полагать, что получение выплаты было незаконным, так как ранее на птицефабрике были выявлены нарушения санитарных норм, о чем выдавался соответствующий документ", - уточнил собеседник агентства.

Официальный комментарий банка по поводу этой информации пока получить не удалось.

Банк работает нормально

Банк работает в обычном режиме, ограничений по выплатам вкладов нет, сообщили "Интерфаксу" в трех дополнительных офисах банка в Ростове-на-Дону. "Ограничений никаких нет. Хотите снимайте, хотите - нет. Некоторые, наоборот, несут деньги в банк. Все в порядке. Работаем как обычно", - подтвердила одна из сотрудниц кредитной организации.

На вопрос об информации о банке, которая появилась в СМИ, она ответила, что "все раздуто" и "это необоснованная информация".

Председателю совета директоров банка Высокову принадлежит 11,1% акций "Центр-инвеста", его супруге - 10,96%. Кроме того, Европейский банк реконструкции и развития владеет 17,82% акций, DEG - 14,57%, responsAbility Investments AG - 9,05%, инвестиционный фонд Firebird Investment Fund - 8,23%, Rekha Holding Limited - 6,77%.

Банк "Центр-инвест" по итогам 2018 года занимает 65-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100".

Теги: Центр-инвест
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