Торговый центр эвакуировали в Новосибирске из-за анонимной угрозы взрыва

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Посетители и персонал торгово-развлекательного центра "Аура" в Новосибирске эвакуировали из анонимного сообщения о заложенном в здании взрывном устройстве, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе комплекса.

"16 февраля администрацией ТРЦ "Аура" было получено электронное письмо с информацией о заложенной взрывном устройстве в ТРЦ "Аура". Письмо получено от анонимного адресанта. Рассылка данного письма является массовой и предназначается для широкого круга девелоперских и управляющих компаний (адреса которых указаны в письме)", - сообщила агентству сотрудник пресс-службы.

В связи с полученным письмом администрацией комплекса было принято решение об эвакуации посетителей и персонала центра, отметили в ТРЦ.

Информированный источник сообщил агентству, что в торговом центре в настоящее время продолжается проверка, его работа приостановлена.

Ранее сообщалось, что анонимные сообщения о заложенных бомбах поступили сразу в несколько торговых центров в Москве в субботу. Их посетители и сотрудники были эвакуированы для проверки поступивших сигналов о минировании.