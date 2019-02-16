Из банка в Калуге похитили более 14 млн рублей

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Более 14 млн рублей похищено из кредитно-финансовой организации в Калуге, возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте регионального УМВД в субботу.

Дело возбуждено по части 4 статьи 158 УК РФ "Кража".

"Согласно материалам дела, в ночное время неизвестное лицо проникло в помещение одной из финансово - кредитных организаций областного центра, откуда похитило денежные средства на общую сумму более 14 миллионов рублей", - рассказали в полиции.

В настоящее время правоохранительными органами проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление личности и местонахождения лица, причастного к совершению преступления.

Наименование банка не уточняется.