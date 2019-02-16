Женщина и ребенок пострадали от схода снега с крыши дома в Самаре

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Следователи устанавливают обстоятельства схода снега с крыши дома в центре Самары, в результате которого пострадали женщина и ее малолетний ребенок, сообщается на сайте регионального управления СКР.

"В настоящее время пострадавшим оказана медицинская помощь, их жизнь и здоровье вне опасности", - говорится в пресс-релизе.

Начата доследственная проверка.

Пресс-служба администрации Самары сообщает, что пострадавших женщину и ребенка обследовали врачи областной больницы. "Маму отпустили домой. У девочки диагностировано сотрясение мозга, ее оставили в стационаре на несколько дней", - сообщает мэрия.