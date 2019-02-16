Один человек погиб, четверо пострадали при ДТП в Ингушетии

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Дорожно-транспортное происшествие произошло вечером на трассе в ингушском Малгобеке, есть жертва и пострадавшие, сообщил агентству "Интерфакс" осведомленный источник.

"По предварительным данным, автомобильная авария произошла примерно в 20:30 в городе Малгобек в районе АЗС "ОРСТХО". Столкнулись два легковых автомобиля "ВАЗ -2109" и "Мерседес". 62-летняя женщина, находившаяся в "девятке" погибла на месте. Еще одна молодая женщина, её двухлетний ребенок, 49-летний водитель ВАЗ, а также водитель иномарки получили травмы", - сообщил собеседник агентства.

По его словам, пострадавшие: водитель "Мерседеса", пассажиры "девятки " молодая женщина и ребенок доставлены в травматологическое отделение Центральной районной больницы Малгобека.

При этом он отметил, что водитель отечественного авто переведен в реанимацию. Его состояние медики оцениваю как тяжелое.

Сейчас дорожные полицейские выясняют причины и обстоятельства ЧП.