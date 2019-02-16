Главные новости
В РоссииНикто не погиб в результате обрушения перекрытий в петербургском вузеВ РоссииСуд арестовал основателя компании Baring Vostok Майкла КалвиВ РоссииВласти Петербурга впервые отказались согласовать марш памяти Немцова в центре города
В России

Один человек погиб, четверо пострадали при ДТП в Ингушетии

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Дорожно-транспортное происшествие произошло вечером на трассе в ингушском Малгобеке, есть жертва и пострадавшие, сообщил агентству "Интерфакс" осведомленный источник.

"По предварительным данным, автомобильная авария произошла примерно в 20:30 в городе Малгобек в районе АЗС "ОРСТХО". Столкнулись два легковых автомобиля "ВАЗ -2109" и "Мерседес". 62-летняя женщина, находившаяся в "девятке" погибла на месте. Еще одна молодая женщина, её двухлетний ребенок, 49-летний водитель ВАЗ, а также водитель иномарки получили травмы", - сообщил собеседник агентства.

По его словам, пострадавшие: водитель "Мерседеса", пассажиры "девятки " молодая женщина и ребенок доставлены в травматологическое отделение Центральной районной больницы Малгобека.

При этом он отметил, что водитель отечественного авто переведен в реанимацию. Его состояние медики оцениваю как тяжелое.

Сейчас дорожные полицейские выясняют причины и обстоятельства ЧП.

Теги: Ингушетия
В России
В ИТМО в момент обрушения перекрытий занимались иностранные студентыВ ИТМО в момент обрушения перекрытий занимались иностранные студенты
Об этом рассказал прибывший на место ЧП губернатор Петербурга Александр Беглов, который уточнил, что все учащиеся эвакуированыПодробнее
 Никто не погиб в результате обрушения перекрытий в петербургском вузеНикто не погиб в результате обрушения перекрытий в петербургском вузе
МЧС сообщает, что из здания в центре города эвакуирован 81 студентПодробнее
 Перекрытия рухнули в ремонтируемом корпусе одного из университетов ПетербургаПерекрытия рухнули в ремонтируемом корпусе одного из университетов Петербурга
По данным источника "Интерфакса", под завалами могут находиться 20 человекПодробнее
 Суд арестовал основателя компании Baring Vostok Майкла КалвиСуд арестовал основателя компании Baring Vostok Майкла Калви
Он заключен под стражу до 13 апреляПодробнее
Власти Петербурга впервые отказались согласовать марш памяти Немцова в центре городаВласти Петербурга впервые отказались согласовать марш памяти Немцова в центре города
Организаторы акции заявили, что обратятся в судПодробнее
 ФСИН опровергла слухи о критическом состоянии осужденного по делу ПолитковскойФСИН опровергла слухи о критическом состоянии осужденного по делу Политковской
Ранее появились сообщения о том, что Дмитрий Павлюченков после серии эпилептических припадков оказался в реанимации тюремной больницыПодробнее
 Основателю компании Baring Vostok продлили срок задержания на 72 часаОснователю компании Baring Vostok продлили срок задержания на 72 часа
Вопрос об аресте Майкла Kалви будет рассмотрен на заседании 16 февраляПодробнее
 "Ивантеевский стрелок" получил более семи лет колонии за нападение на школу"Ивантеевский стрелок" получил более семи лет колонии за нападение на школу
Суд взыскал с подростка по иску потерпевших компенсацию в размере более 2 млн рублейПодробнее
 Основателя и сотрудников Baring Vostok заподозрили в хищении более 2,5 млрд рублейОснователя и сотрудников Baring Vostok заподозрили в хищении более 2,5 млрд рублей
Уголовное дело против Майкла Kалви было возбуждено по заявлению акционера банка "Восточный Экспресс", сообщил источникПодробнее
 На мэра Иваново напали с битойНа мэра Иваново напали с битой
Шарыпов отбился от злоумышленника и отделался ушибамиПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Лучшие фото недели10 фото
15 февраля
Лучшие фото недели
Фотохроника 15 февраля6 фото
15 февраля
Фотохроника 15 февраля
Тренировка Владимира Путина по дзюдо6 фото
15 февраля
Тренировка Владимира Путина по дзюдо
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииНикто не погиб в результате обрушения перекрытий в петербургском вузеВ РоссииСуд арестовал основателя компании Baring Vostok Майкла КалвиВ РоссииВласти Петербурга впервые отказались согласовать марш памяти Немцова в центре городаВ РоссииФСИН опровергла слухи о критическом состоянии осужденного по делу ПолитковскойКультураУмер швейцарский актер Бруно Ганц, известный по роли Гитлера в "Бункере"ЭкономикаВосточный колорит: задержан основатель старейшего российского инвестфонда

В МЧС подтвердили, что под завалами обрушившегося корпуса ИТМО не обнаружено людей

Количество участников акций "желтых жилетов" во Франции сократилось

37 вагонов с неочищенной нефтью сошли с рельсов в Канаде

Один человек погиб, четверо пострадали при ДТП в Ингушетии

Лучшими актёром и актрисой на Берлинале признали артистов китайского фильма

Фильм Франсуа Озона получил Гран-при жюри на Берлинале

ВМС США пополнил ультрасовременный корабль-стелс зоны прибрежных боевых действий

Полиция задержала 26 "желтых жилетов" в Париже

Лучшим фильмом 69-го Берлинале стала французская картина "Синонимы"

В 2019 году пройдет последний запуск аппаратов Минобороны РФ с Байконура

Российские военные сообщили об обстрелах в Идлибской зоне деэскалации

Власти заявили, что никому из находившихся в ИТМО не потребовалась помощь врачей

В Кривом Роге подожгли храм УПЦ

Немка Херрманн выиграла гонку преследования на этапе КМ по биатлону в США

Лучшей из россиянок стала Ульяна Кайшева, финишировавшая 11-й Подробнее

Женщина и ребенок пострадали от схода снега с крыши дома в Самаре

Что произошло за день: суббота, 16 февраля

Обрушение перекрытий в здании вуза в центре Петербурга и арест американца Kалви по делу Baring Vostok Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179055725677943', params: { p1: 'byued', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');