Военно-Грузинская дорога закрыта для большегрузного транспорта из-за непогоды

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Движение по Военно-Грузинской дороге, единственной, связывающей Россию с Грузией, запрещено для большегрузов, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Северной Осетии.

"По Военно-Грузинской дороге с 23:45 введено ограничение движения для большегрузного автотранспорта", - говорится в сообщении.

Также уточняется, что ограничение введено из-за снегопада на территории Грузии.

Военно-Грузинская дорога в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим с Россией не только Грузию, но и Армению.