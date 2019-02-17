Землетрясение магнитудой 4,5 зафиксировано у берегов Камчатки

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в ночь на воскресенье в акватории Тихого океана примерно в 150 км от острова Беринга Камчатского края, сообщает региональное управление МЧС России со ссылкой на данные службы срочных донесений города Обнинск.

"Сейсмособытие зафиксировано на глубине 70 км с эпицентром в 143 км юго-западнее ближайшего населенного пункта - села Никольское Алеутского муниципального района (остров Беринг)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в населенных пунктах Камчатского края землетрясение не ощущалось.

Звонки в единые диспетчерские службы муниципальных образований Камчатского края от граждан не поступали.