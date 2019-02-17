Склад с продуктами загорелся в Новосибирске

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Новосибирские пожарные ликвидируют пожар, общая площадь которого достигла 960 квадратных метров, сообщает в воскресенье сайт Главного управления МЧС по Новосибирской области.

"Пожарно-спасательные подразделения выехали на ликвидацию пожара, произошедшим в складском здании в Дзержинском районе города Новосибирска по улице Электрозаводской проезд. По прибытии было установлено, что в здании, где хранились продукты питания, в том числе подсолнечное масло, произошло возгорание", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ликвидация пожара осложняется тем, что обрушение кровли металлического ангара не дает доступа к очагу возгорания.

"Здание находится в промышленной зоне - угрозы жилым домам нет", - говорится в сообщении.

Дополнительные силы и средства стянуты для устранения возможной угрозы распространения огня на соседние складские здания.