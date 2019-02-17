В Твери пострадали три человека из-за обрушения навеса под тяжестью снега с крыши

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Следствие в Твери возбудило уголовное дело из-за травмирования трех человек после обрушения деревянного навеса из-за большой массы снега, сообщила в воскресенье пресс-служба Следственного управления СКР по региону.

Уголовное дело возбуждено по факту оказания лицами, ответственными за очистку от наледи и снега крыши дома, услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан, повлекших причинение различных травм трем женщинам (п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ).

"По данным следствия, накануне вечером в результате падения значительной снежной массы и глыб льда с крыши дома по улице Новоторжской в Твери на деревянный защитный навес произошло его разрушение. Фрагментами навеса, а также упавшими с крыши снежной массой и глыбами льда, находившимся рядом со зданием трем женщинам были причинены различные телесные повреждения, у одной из которых они расцениваются как тяжкий вред здоровью", - рассказали в пресс-службе.

Как считает следствие, причинение пострадавшим травм стало возможным из-за несвоевременной очистки кровли дома от снега и наледи лицами, ответственными за его содержание. В связи с этим они будут допрошены, истребоваться документы, подтверждающие их должностной статус и полномочия.

Ранее сообщалось, что из-за обрушения строительного навеса пострадали два человека, которые были госпитализированы. Позже за медицинской помощью обратилась 19-летняя девушка, которая самостоятельно дошла до своего дома и затем вызвала скорую.