У закрытой Военно-Грузинской дороги развернули пункт обогрева

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Движение по Военно-Грузинской дороге запрещено, работает пункт обогрева, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии в воскресенье.

"Проезда по Военно-Грузинской дороге ожидают 94 большегруза, 24 легковые автомашины и два микроавтобуса, всего 137 человек, для них развернут пункт обогрева", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что из-за снегопада в Грузии с 11:45 в воскресенье полностью запрещено движение автотранспорта по Военно-Грузинской дороге.

Военно-Грузинская дорога в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим с Россией не только Грузию, но и Армению.