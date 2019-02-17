Концерн "Калашников" разработал малоуязвимый для ПВО ударный беспилотник

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Высокоточный ударный беспилотный комплекс "КУБ-БЛА" представил концерн "Калашников" (входит в госкорпорацию "Ростех") на Международной выставке вооружений и военной техники IDEX-2019 в Абу-Даби, сообщает пресс-служба "Ростеха".

"Этот комплекс - это шаг к абсолютно новому ведению боевых действий. Мы уверенно держимся в первых рядах среди стран-производителей такого рода вооружений. Высокоточный беспилотный снаряд летит до 30 минут со скоростью 130 км в час. Заряд на данном комплексе доставляется к цели вне зависимости от ее скрытности и рельефа местности - как малых, так и на больших высотах. Это очень точное и максимально эффективное оружие, с которым очень трудно бороться с помощью традиционных средств ПВО", - заявил генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов, слова которого приводит пресс-служба.

В госкорпорации заявляют, что комплексы с беспилотными носителями управляемых боеприпасов являются в настоящее время одним из самых перспективных направлений в развитии беспилотных авиационных систем.

"КУБ-БЛА" предназначен для поражения удаленных наземных целей. Беспилотный летательный аппарат доставляет специальную нагрузку по координатам цели, которые задаются вручную, либо по изображению с целевой нагрузки наведения.

Преимуществами комплекса являются скрытый запуск, высокая точность выстрела, бесшумность и простота в обращении. Диапазон скоростей 80-130 км/ч., продолжительность полета 30 минут, масса полезной нагрузки 3 кг, габариты 1210Х950Х165 мм.

Ударный беспилотный комплекс успешно прошел испытания и готов к применению.

Выставка вооружений IDEX-2019 в столице ОАЭ в Абу-Даби проходит с 17 по 21 февраля.