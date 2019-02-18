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Возвращение "Маршала Шапошникова" в состав Тихоокеанского флота сдвинули на год

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Ремонт и модернизация большого противолодочного корабля (БПК) "Маршал Шапошников" Тихоокеанского флота (ТОФ) немного затянутся, сообщил в понедельник "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"Первоначально предполагалось, что БПК вернется в боевой состав Тихоокеанского флота в 2019 году, теперь речь идет о 2020 годе", - отметил собеседник агентства.

По его словам, "перенос сроков возвращения корабля в боевой состав флота будет небольшим, и он во многом связан с изменением плана модернизации корабля - вместо ударного ракетного комплекса "Уран" он получит хорошо зарекомендовавший себя более дальнобойный комплекс "Калибр-НК".

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По существующим планам предполагается, что БПК "Маршал Шапошников" проекта 1155 выйдет на заводские ходовые испытания в конце 2019 года. Он вернется в боевой состав ТОФ в первом полугодии 2020 года.

БПК "Маршал Шапошников" пришел на ремонт и модернизацию в Центр судоремонта "Дальзавод" в 2016 году.

Как ранее сообщил "Интерфаксу" источник в кораблестроительной отрасли, после ремонта и модернизации БПК "Маршал Шапошников" получит ударные возможности. "В ходе глубокой модернизации кардинально изменилась корма корабля - там теперь размещены универсальные пусковые установки ракетного комплекса "Калибр-НК", - отметил он.

По его оценке, тем самым кардинально изменится функционал БПК "Маршал Шапошников" - он становится ударным наряду с сохранением противолодочных функций.

БПК "Маршал Шапошников" заложен в 1983 году на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" (в настоящее время входит в Объединенную судостроительную корпорацию). Вошел в боевой состав ТОФ в феврале 1986 году.

Теги: Маршал Шапошников

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