Суд присвоил гриф "секретно" иску Минобороны к "МИГу" на 3,4 млрд рублей

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы 14 февраля присвоил гриф "секретно" делу по заявлению Минобороны РФ о взыскании с АО "Российская самолетостроительная корпорация" "МиГ" 3,4 млрд рублей.

Как отмечается в определении суда, размещенном на его сайте, "судом доведено до сведения лиц, участвующих в деле, что от сторон для приобщения к материалам дела поступили секретные документы".

"МиГ" входит в ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК). В ОАК входят около 30 предприятий, в том числе ПАО "Сухой", "Туполев", "МиГ", "Ильюшин", "ОКБ им. Яковлева", "ТАНТК им. Бериева". Основную долю в структуре производства холдинга занимает продукция военного назначения.

В интересах Минобороны РФ ОАК поставляет истребители Су-35, Су-30СМ, МиГ-29, бомбардировщики Су-34, перехватчики МиГ-31 и др. Ранее в этом году были заключены первые контракты на поставку авиационных комплексов МиГ-35 и истребителей пятого поколения Су-57. Кроме того, ОАК занимается глубокой модернизацией парка стратегических ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-160, Ту-95МС, Ту-22М3, разрабатывает перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА).