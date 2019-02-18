Суд по иску "Росатома" снизил для ЦС "Звездочка" сумму неустойки до 75 млн рублей

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Девятый арбитражный апелляционный суд 13 февраля решил взыскать с АО "Центр судоремонта (ЦС) "Звездочка" (г.Северодвинск, входит в "Объединенную судостроительную корпорацию") в пользу госкорпорации "Росатом" неустойку в размере 75,3 млн рублей из требуемых 118,6 млн рублей.

Как отмечается в постановлении суда, размещенном на сайте, апелляционный суд, таким образом, изменил решение Арбитражного суда Москвы от 20 сентября 2018 года.

Суд первой инстанции тогда удовлетворил иск "Росатома", решив взыскать с АО "ЦС "Звездочка" 118,6 млн рублей неустойки по госконтракту от 25 февраля 2016 года.

Из материалов дела следует, что "Росатом" (госзаказчик) и АО "ЦС "Звездочка" (исполнитель) 25 февраля 2016 года заключили контракт на выполнение работ по гособоронзаказу "Подготовка к выгрузке отработавшего ядерного топлива из реакторов утилизируемого тяжелого атомного ракетного крейсера "Адмирал Ушаков".

Выполнение работ должно было быть осуществлено не позднее 10 декабря 2016 года. Однако срок выполнения работ был нарушен.

Изучив материалы дела, суд первой инстанции пришел к выводу, что требования о взыскании 118,6 млн рублей неустойки являются обоснованными.

В соответствии с законодательством постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления документа в полном объеме в Арбитражный суд Московского округа.