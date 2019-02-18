Главные новости
В миреВеликобритания увеличит военное присутствие в АрктикеВ миреЭкс-замдиректора ФБР рассказал о недоверии Трампа к разведке в вопросе ракет КНДРВ РоссииВ Минстрое рассказали о планах сократить отключения горячей воды до трех дней
В России

Суд по иску "Росатома" снизил для ЦС "Звездочка" сумму неустойки до 75 млн рублей

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Девятый арбитражный апелляционный суд 13 февраля решил взыскать с АО "Центр судоремонта (ЦС) "Звездочка" (г.Северодвинск, входит в "Объединенную судостроительную корпорацию") в пользу госкорпорации "Росатом" неустойку в размере 75,3 млн рублей из требуемых 118,6 млн рублей.

Как отмечается в постановлении суда, размещенном на сайте, апелляционный суд, таким образом, изменил решение Арбитражного суда Москвы от 20 сентября 2018 года.

Суд первой инстанции тогда удовлетворил иск "Росатома", решив взыскать с АО "ЦС "Звездочка" 118,6 млн рублей неустойки по госконтракту от 25 февраля 2016 года.

Из материалов дела следует, что "Росатом" (госзаказчик) и АО "ЦС "Звездочка" (исполнитель) 25 февраля 2016 года заключили контракт на выполнение работ по гособоронзаказу "Подготовка к выгрузке отработавшего ядерного топлива из реакторов утилизируемого тяжелого атомного ракетного крейсера "Адмирал Ушаков".

Выполнение работ должно было быть осуществлено не позднее 10 декабря 2016 года. Однако срок выполнения работ был нарушен.

Изучив материалы дела, суд первой инстанции пришел к выводу, что требования о взыскании 118,6 млн рублей неустойки являются обоснованными.

В соответствии с законодательством постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления документа в полном объеме в Арбитражный суд Московского округа.

Теги: Звездочка, Росатом
В России
В Минздраве обсудят идею штрафов за недостаточно стройную талиюВ Минздраве обсудят идею штрафов за недостаточно стройную талию
Ранее в Роспотребнадзоре ссылались на опыт Японии, где закон обязывает работодателей следить за физической формой сотрудниковПодробнее
 В Минстрое рассказали о планах сократить отключения горячей воды до трех днейВ Минстрое рассказали о планах сократить отключения горячей воды до трех дней
В ведомстве считают, что при "умном" подходе это потребует минимальных вложенийПодробнее
 Военные полицейские РФ получили квадроциклыВоенные полицейские РФ получили квадроциклы
На очереди — мотоциклы и баггиПодробнее
 Университет ИТМО отменил занятия в трех корпусахУниверситет ИТМО отменил занятия в трех корпусах
Специалисты проверят безопасность помещенийПодробнее
Власти Петербурга назвали причину обрушения в корпусе университета ИТМОВласти Петербурга назвали причину обрушения в корпусе университета ИТМО
К происшествию могло привести нерассчитанное складирование стройматериалов и перегруз конструкций во время ремонтаПодробнее
 Медведев опроверг планы изымать у бизнеса сверхдоходыМедведев опроверг планы изымать у бизнеса сверхдоходы
Глава правительства также пообещал, что предпринимателей не будут из-под палки заставлять финансировать нацпроектыПодробнее
 В 2019 году пройдет последний запуск аппаратов Минобороны РФ с БайконураВ 2019 году пройдет последний запуск аппаратов Минобороны РФ с Байконура
После этого ведомство перейдет на запуск исключительно с космодрома ПлесецкПодробнее
 В ИТМО в момент обрушения перекрытий занимались иностранные студентыВ ИТМО в момент обрушения перекрытий занимались иностранные студенты
Об этом рассказал прибывший на место ЧП губернатор Петербурга Александр Беглов, который уточнил, что все учащиеся эвакуированыПодробнее
 Никто не погиб в результате обрушения перекрытий в петербургском вузеНикто не погиб в результате обрушения перекрытий в петербургском вузе
МЧС сообщает, что из здания в центре города эвакуирован 81 студентПодробнее
 Перекрытия рухнули в ремонтируемом корпусе одного из университетов ПетербургаПерекрытия рухнули в ремонтируемом корпусе одного из университетов Петербурга
По данным источника "Интерфакса", под завалами могут находиться 20 человекПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Лучшие фото недели10 фото
15 февраля
Лучшие фото недели
Фотохроника 15 февраля6 фото
15 февраля
Фотохроника 15 февраля
Тренировка Владимира Путина по дзюдо6 фото
15 февраля
Тренировка Владимира Путина по дзюдо
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреВеликобритания увеличит военное присутствие в АрктикеВ миреЭкс-замдиректора ФБР рассказал о недоверии Трампа к разведке в вопросе ракет КНДРВ РоссииВ Минстрое рассказали о планах сократить отключения горячей воды до трех днейВ миреЕдинственный эксплуатант Superjet 100 в Европе отказался от их использованияВ РоссииУниверситет ИТМО отменил занятия в трех корпусахВ РоссииВоенные полицейские РФ получили квадроциклы

Маргарита Симоньян заявила о блокировке одного из проектов канала RT на Facebook

Телеканал сообщил, что аккаунты были закрыты без предупреждения после запроса от CNN о финансировании Подробнее

На окраине Тбилиси обнаружили древнее захоронение эпохи эллинизма

Во вторник произойдет суперлуние

Подрядчик отверг версию о вине материалов в ЧП в петербургском вузе

В Москве "заминировали" школу, торговый центр и офисное здание

В Красноярске задержали собственника дома, частично разрушенного взрывом газа

Рынок акций РФ после позитивного старта ушел в "минус" на санкционных заявлениях ЕС

Под Волгоградом задержали мужчину с трупом бывшего однокурсника в пледе

В Минздраве обсудят идею штрафов за недостаточно стройную талию

В Минздраве обсудят идею штрафов за недостаточно стройную талиюРанее в Роспотребнадзоре ссылались на опыт Японии, где закон обязывает работодателей следить за физической формой сотрудников Подробнее

Сооснователь "Яндекса" назвал Baring Vostok и Майкла Калви "стандартом законности для рынка"

Киев объяснил, как суд может прекратить деятельность религиозной организации

Полиция Амстердама отпустила журналистку "Новой газеты" и сотрудницу "Мемориала"

Суд по иску "Росатома" снизил для ЦС "Звездочка" сумму неустойки до 75 млн рублей

Суд присвоил гриф "секретно" иску Минобороны к "МИГу" на 3,4 млрд рублей

Минстрой анонсировал появление системы бронирования парковочных мест

Взрывное устройство сработало рядом со штаб-квартирой миссии ОБСЕ в Донецке

Врио главы Башкирии извинился перед жителями Сибая за оскорбившего их мэра

Минфин РФ предложил дать ему право на установление минимальных цен на весь алкоголь

Гуайдо раскритиковал решение властей Венесуэлы не пускать в страну евродепутатов

Смертность от отравления алкоголем в РФ в 2018 году снизилась на 18%

На Московских центральных диаметрах введут оплату проезда картой "Тройка"

В Ставрополе ввели режим ЧС из-за поврежденных ветром ЛЭП и поваленных деревьев

ЦБ РФ 14 февраля купил валюту для Минфина на 12,69 млрд рублей

Рубль слегка снизился к доллару и евро на старте торгов понедельника

Акционеры "Юлмарта" не выкупили долю третьего совладельца

Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,1-0,6%

Сотрудников "Башнефти" отправили под суд за гибель людей в пожаре на "Уфанефтехиме"

Журналистку "Новой газеты" и сотрудницу "Мемориала" задержали в аэропорту Амстердама

Журналистку "Новой газеты" и сотрудницу "Мемориала" задержали в аэропорту АмстердамаПо данным газеты, полицейские отказались назвать свои имена со словами "здесь не Россия, и никто не обязан представляться" Подробнее

Хоккеист-любитель умер во время матча в Новосибирске

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179055725677943', params: { p1: 'byued', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');