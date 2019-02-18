В Волгоградской области двое мужчин погибли от угарного газа в автомобиле

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Следователи устанавливают обстоятельства гибели двух мужчин, тела которых были обнаружены в понедельник в салоне автомобиля в гаражном кооперативе в городе Волжский Волгоградской области. Об этом сообщила агентству "Интерфакс" представитель регионального следственного управления СКР Наталия Рудник.

"Сегодня в 12:30 по местному времени (11:30 по Москве) в одном из гаражных боксов в Волжском в автомобиле ВАЗ-2112" были обнаружены тела двоих мужчин 1985 года рождения. По данному факту организована доследственная проверка", - сказала Рудник.

Она отметила, что, по предварительным данным, причиной смерти мужчин стало отравление угарным газом.

"Двигатель автомобиля, в котором найдены погибшие, был выключен, однако было включено зажигание. Каких-либо телесных повреждений на трупах не обнаружено", - подчеркнула собеседница агентства.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.