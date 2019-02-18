Голубой настил на льду Мойки для съемок фильма студии Михалкова сочли загрязнением

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Специалисты департамента Росприроднадзора по СЗФО осмотрели деревянный настил, созданный на льду реки Мойки у Эрмитажа для съемок фильма "Серебряные коньки" студии "ТРИТЭ" Никиты Михалкова.

Как сообщила пресс-служба ведомства, поводом для проверки послужили обращения петербуржцев, которые заметили на льду Мойки настил голубого цвета.

"Чем обработаны понтоны, неизвестно. Однако уже сейчас заметно, что вещество, которым обработан настил, легко растворимо: при таянии лед приобретает голубой оттенок. В действиях неустановленных лиц усматривается нарушение водного законодательства, а именно загрязнение ледяного покрова водных объектов либо загрязнение водных объектов", - говорится в сообщении.

Специалисты устанавливают все обстоятельства появления деревянного настила, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

По сообщениям очевидцев, аналогичный голубой настил уложен в районе улицы Садовой на льду Крюкова канала.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе комитета по культуре, съемки фильма "Серебряные коньки" согласованы с администрацией Центрального района Санкт-Петербурга, комитетом по вопросам законности, правопорядка и безопасности, а также комитетом по транспорту.

"Заявители, кинокомпания "ФильмФест", были уведомлены о необходимости соблюдения всех необходимых требований законодательства и норм безопасности. Что касается установки деревянных настилов, то информация о необходимости их использования в адрес комитета по культуре Санкт-Петербурга не поступала", - сказал собеседник.

В комитете сослались на данные кинокомпании, согласно которым безопасность съемок на льду обеспечивает профессиональное аварийно-спасательное формирование "Первая служба спасения".

Как сообщается на сайте студии Никиты Михалкова "ТРИТЭ", съемки фильма "Серебряные коньки" идут с начала февраля на замерзших реках и каналах Петербурга, а также во дворцах Великих князей и в Михайловском замке.