В Калининградской области экологическому музею в 75 раз повысили тариф на вывоз мусора

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - В Калининградской области новые тарифы "мусорной реформы" могут привести к закрытию Виштынецкого эколого-исторического музея, сообщил "Интерфаксу" директор учреждения Алексей Соколов.

"Новшества "мусорной реформы" могут поставить крест на деятельности нашего общественного музея. Новые тарифы явно говорят, что музей, штат которого состоит из двух человек, является злостным генератором мусора. Ежемесячно мы должны сдавать 55 кубов отходов и платить 29 тысяч рублей. Это в 75 раз больше, чем музей платил в прошлом году", - рассказал Соколов.

Музей не стал подписывать договор с региональным оператором государственным предприятием КО "Единая система обращения с отходами", который формировал новые тарифы и будет вывозить отходы. Ранее учреждение оплачивало 0,75 куба отходов и считало, что и это много, так как в реальности, как заявляет Соколов, "у нас мусора просто нет и быть ему не положено".

"Попытаемся найти компромиссы с оператором в этом вопросе, потому как нет в этой парадоксальной ситуации здравого смысла. В поселке Краснолесье, в бывшей школе которого располагается музей, минувшим днем жители получили квитанции с оплатой за вывоз мусора - по 46,82 рубля с человека. В нем проживает порядка 400 человек, которые должны заплатить в общей сложности 18 728 рублей. Но и эта сумма не сопоставима с нашей платой в 29 тысяч. В том же январе наш музей посетило лишь 80 человек", - сообщил Соколов.

Как сообщалось, ГП КО "Единая система обращения с отходами" с 1 января 2019 года является единым оператором новой системы обращения с твердыми отходами в Калининградской области. С 1 января население будет платить 3 648,24 рубля за тонну мусора и 510,75 рубля за кубометр (с учётом НДС). Для прочих потребителей установили тариф в размере 3 040,2 рубля за тонну отходов и 425,63 за кубометр (без НДС).