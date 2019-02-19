Самоходный кран сгорел в порту Ванино в Хабаровском крае

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Самоходный кран горел на территории Ванинского морского торгового порта, сообщает во вторник пресс-служба ГУ МЧС по Хабаровскому краю.
"Сигнал о пожаре поступил утром 19 февраля. Полностью ликвидировать огонь удалось в 11:27 местного времени (04:27 мск)", - говорится в сообщении.
Кран "Лихбер" горел в районе первого причала порта. Огонь полностью уничтожил кабину и моторный отсек.
"Площадь пожара составила 9 квадратных метров. Пострадавших нет", - отмечают спасатели.
Специалисты устанавливают причины возгорания и ищут виновного.