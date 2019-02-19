Самоходный кран сгорел в порту Ванино в Хабаровском крае

19 февраля 02:21

Жители Южных Курил выступили против передачи этих островов Японии

Почти все респонденты знают о территориальных претензиях на острова Подробнее

18 февраля 23:14

Кадыров временно передавал управление Чечней своему премьеру

Премьер-министр на несколько дней возглавил республику из-за болезни Кадырова Подробнее

18 февраля 20:05

Кудрин увидел в аресте Калви невыполнение установок президента

Глава Счетной палаты также опроверг сообщения о том, что он стал поручителем за американского предпринимателя Подробнее

18 февраля 19:10

Режим ЧС на Новой Земле из-за нашествия белых медведей снимут 19 февраля