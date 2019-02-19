Экс-директор училища олимпийского резерва под Тулой осужден на четыре года за растрату

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Суд в Тульской области признал бывшего директора Новомосковского училища олимпийского резерва виновным в растрате бюджетных средств и злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщила "Интерфаксу" во вторник старший помощник руководителя Следственного управления СКР по региону Анна Киречеева.

"Судом он приговорен к четырем годам колонии общего режима, штрафу 500 тыс. рублей с лишением права занимать должности на государственной и муниципальной службе сроком на 4 года", - сказала Киречеева.

По материалам следствия и суда, с февраля 2015 года по декабрь 2016 года директор спортивного училища дал указание начальнику отдела государственного заказа и документооборота на изготовление документов - контрактов по командированию команд училища на тренировочные сборы и соревнования, дающих право на получение средств из областного бюджета.

Затем были заключены фиктивные договоры о проведении тренировочных сборов с рядом фирм. После получения средств из регионального бюджета деньги были в разных суммах переведены на их расчетные счета. Общий ущерб составил 4 млн рублей.

Уголовные дела были возбуждены по части 4 статьи 160 УК РФ (растрата, совершенная в особо крупном размере), части 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).