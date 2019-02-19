Шесть человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Ростовской области

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Шесть человек погибли в аварии на трассе М4 "Дон", пострадали еще семь, сообщили агентству ""Интерфакс" в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ростовской области.

По данным ГИБДД РФ, водитель автобуса "Мерседес Бенц Спринтер" следовал по маршруту Миллерово - Ростов и перевозил 17 пассажиров.

В зоне работ по очистке металлического ограждения автобус совершил наезд на стоящий в левом ряду автомобиль дорожных служб "КАМАЗ", с последующим опрокидыванием автобуса на проезжую часть дороги.

Движение по ФАД М-4 "Дон" из-за ДТП перекрыто в сторону Москвы, добавили в ГИБДД.