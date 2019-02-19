Глава Крыма опроверг принудительное выселение храма ПЦУ в Симферополе

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Силовой способ освобождения в Симферополе помещения, которое находилось в аренде Крымской епархии новой церкви Украины (ПЦУ), исключен, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"Никто никого не угнетает, приводятся в соответствие все документы (...) Никаких принудительных мер точно не предпринимается", - заявил он журналистам во вторник.

Собор Святых Владимира и Ольги располагается в помещениях одного из зданий бывшего Симферопольского высшего военно-политического строительного училища. Это трехэтажное здание с колоннами в классическом стиле. О размещении в нем религиозного учреждения говорит только небольшой крест над входом.

12 февраля глава Крымской епархии ПЦУ Климент Кущ заявил в Киеве, что власти Крыма требуют освободить помещения собора Святых Владимира и Ольги. По его словам, с 2014 года власти республики неоднократно требовали перерегистрировать епархию согласно российскому законодательству, однако управление епархии не пошло на это.

"В связи с тем, что мы не перерегистрированы, Фонд имущественных и земельных отношений требует от нас подписать все дополнительные договора и передать помещение, которое мы занимаем в городе Симферополь, в распоряжение этого министерства, которое сейчас действует на территории Крыма (...) В первых числах марта я должен остаться на улице. Я не знаю, куда выносить имущество, не знаю, куда его вывозить", - заявил Климент.

По его словам, министерство культуры Украины не провело опись ценностей, которые находятся на территории собора, и добавил, что на украинскую территорию их переправить невозможно. "Потому что законодательство запрещает мне перемещение культурных и национальных ценностей через границу", - пояснил Климент.

Между тем министр имущественных и земельных отношений Крыма Анна Анюхина ранее сообщила "Интерфаксу", что представители ПЦУ отказываются представить документы, необходимые для аренды помещения в Симферополе. По ее данным, сам Климент на полуострове давно не появляется.