Главным бухгалтером ЦБ РФ назначена Ирина Грановская

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Главным бухгалтером, директором департамента бухгалтерского учета и отчетности ЦБ РФ назначена Ирина Грановская, говорится в сообщении регулятора.

Занимавший ранее эту должность Андрей Кружалов в июне 2018 года был назначен зампредом ЦБ. Он стал курировать работу сразу нескольких подразделений Банка России: департамента бухгалтерского учета и отчетности, операционного, финансового и административного департаментов, а также департамента полевых учреждений.

Исполнять обязанности главного бухгалтера, директора департамента бухгалтерского учета и отчетности тогда стала Ирина Грановская, бывшая до этого заместителем Кружалова.