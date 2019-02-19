В Госдуме отказались поддержать инициативу о сокращении числа гостеатров

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по культуре выступит против сокращения количества государственных театров, заявила глава комитета Елена Ямпольская.

"Без нас ни одна подобная инициатива реализоваться не может, а весь наш комитет к театру относится с особым трепетом. Вряд ли на что-то подобное, особенно в год театра, мы могли бы пойти", - сказала Ямпольская на заседании комитета во вторник.

Она выразила уверенность, что "и профильное ведомство таких планов в год театра лелеять не может, скорее всего, речь идет о недопонимании".

"Сейчас очень нервная обстановка в обществе, и любая подобная инициатива очень болезненно воспринимается", - сказала Ямпольская.

На прошлой неделе премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что в России государственных театров больше, чем было в Советском Союзе, и с их дальнейшей судьбой надо определяться.

"Если говорить о театрах, может, это и не очень популярная мысль в Год театра, но я ее все равно выскажу. У нас государственных театров в РФ, которая в два раза меньше Советского Союза, в несколько раз больше, чем в советский период. Нам все-таки нужно идти по пути поддержки наиболее востребованных театров, в ряде случаев может быть даже идти и на объединение отдельных коллективов для того, чтобы они были самодостаточными", - сказал премьер.