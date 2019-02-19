Школьников госпитализировали в Петербурге после теста на скрытый туберкулез

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Несколько школьников госпитализированы в Санкт-Петербурге после введения им препарата, выявляющего скрытую туберкулезную инфекцию.

"В процессе проведения диаскинтеста в школе 72 Калининского района 11 детей почувствовали себя плохо и были госпитализированы в ДГБ 1 (детскую городскую больницу - ИФ). В настоящее время четыре ребенка остаются под наблюдением врачей в удовлетворительном состоянии", - написала во вторник в твиттере вице-губернатор Анна Митянина.

Митянина уточнила, что вопрос соответствия стандартам и технологии введения указанной вакцины относится к полномочиям Роспотребнадзора и Росздравнадзора, они уведомлены о ситуации. Проводится проверка.

По данным СМИ, аналогичная реакция на диаскинтест в этом году была зафиксирована еще в одной школе Петербурга.