Рогозин усомнился в способности SpaceX превзойти РФ в ракетных двигателях

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Компания SpaceX в ближайшей перспективе не сможет создать ракетные двигатели, которые бы превосходили российские, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Маск не является специалистом техническим в этом вопросе, просто не понимает, о чем идет речь. Это как сравнивать дизельные и бензиновые двигатели по возможностям. До сих пор он летал и летает на кислородо-керосиновых двигателях, он собирается выйти на новые показатели по двигателю, у нас такое тоже есть"- сказал Рогозин журналистам в среду.

"Хочу сказать, что дай бог им удачи создать двигатель лучше, чем у нас. Пока не получится, Россия в этой части номер один в мире"- отметил Рогозин.

Ранее основатель и руководитель компании Илон Маск в своем твиттере сообщил, что разрабатываемый компанией SpaceX двигатель Raptor побил рекорд российского аналога РД-180 по показателю уровня давления в камере сгорания. "Сегодня Raptor достиг 268,9 бар, побив прежний рекорд потрясающего российского РД-180", - сообщил он в микроблоге.

Ранее в "Роскосмосе" со ссылкой на главного конструктора предприятия Петра Левочкина так отреагировали на твит руководителя компании SpaceX: "Господин Маск, не будучи техническим специалистом, не учитывает, что в двигателе РД-180 для ракеты-носителя Atlas используется совершенно другая топливная схема - "кислород-керосин", а это иные параметры работы двигателя. Это как сравнивать дизельный и бензиновый двигатель внутреннего сгорания. А если учитывать то, что "Энергомаш" сертифицировал двигатель с 10% запасом, то давление в камере сгорания РД-180 - выше 280 атмосфер".

Левочкин пояснил, что компания SpaceX создает двигатель Raptor на компонентах кислород и метан или как принято в российской классификации - схема "газ-газ".

"В подобного рода схемах такой уровень давления в камере сгорания не является чем-то выдающимся - в своих разработках для данных схем мы закладываем уровень давления в камере более 300 атмосфер. А сам параметр давление в камере не является выходной характеристикой двигателя, такой как тяга и удельный импульс", - сказал он.