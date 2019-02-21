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Мониторинг лесов Красноярского края будут проводить с помощью беспилотников

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Специалисты лесного хозяйства Красноярского края намерены проводить мониторинг пожаров и незаконных вырубок с помощью беспилотных авиационных систем, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального Минлесхоза.

"В настоящее время мы проводим испытания беспилотных летательных аппаратов различных производителей, которые бы имели возможности для мониторинга возникающих очагов огня, общей пожарной обстановки в лесах региона, а также помогли бы оперативно выявлять незаконные рубки. В дальнейшем, на основе проведенных испытаний составим техзадание для приобретения аппаратов, отвечающих нашим требованиям", - сказал сотрудник пресс-службы.

По информации регионального Минлесхоза, последние испытания летательных аппаратов прошли на территории лесного хозяйства Большемуртинского района, которое выбрано в качестве пилотной территории, где будет проходить тестовая эксплуатации беспилотников.

"Мы внимательно изучаем характеристики аппаратов, которые имеют различные возможности, от обычной фото- и видеосъемки, до автоматического наведения, обнаружения значимых объектов и трансляции сигнала. Важно, чтобы аппарат обладал широкими возможностями для наших задач", - пояснили в пресс-службе ведомства.

"Внедрение в работу высокотехнологичных аппаратов планируется уже в новом лесопожарном сезоне, что значительно усовершенствует систему противопожарного мониторинга, а также поможет бороться с незаконным использованием лесов", - отметили в пресс-службе.

Теги: Красноярский край
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