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Россельхознадзор снял запрет на поставки мяса из Германии, действовавший с 2013 года

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Россельхознадзор снял запрет на поставки мяса из Германии, однако его ввоз по-прежнему невозможен из-за продуктового эмбарго.

Согласно материалам ведомства, с 20 февраля отменены ограничения, введенные указанием от 22 января 2013 года. Этот документ предусматривал запрет на ввоз из Германии охлажденной говядины, свинины и мяса птицы. Он был введен с 4 февраля 2013 года из-за нарушения российских ветеринарных требований.

Однако ввоз этой продукции все равно невозможен, поскольку она подпадает под российское продовольственное эмбарго, которое действует с августа 2014 года.

Теги: Россия, Германия
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