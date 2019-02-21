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"Роскосмос" пока не смог перейти на пакетное страхование пусков из-за высоких тарифов

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - "Роскосмос" хочет перейти от практики страхования каждого отдельного космического запуска к пакетному страхованию, но пока не смог реализовать план из-за высоких тарифов, сообщила на конференции "Авиационное и космическое страхование" советник гендиректора "Роскосмоса" Валентина Ракитина.

"Первое такое запланированное размещение пакетного страхования - это семь запусков к Международной космической станции, которые запланированы на 2019 год. Нам хотелось разместить пакет, получить и экономию на объёме для нас, и понятный, гарантированный денежный поток для страхового рынка. К сожалению, первый заход по размещению первых семи запусков оказался неудачным - сказывается негативный настрой и аварийность 2018 года, и мы не получили тех тарифов, которые устроили бы нас", - сказала она.

Ракитина уточнила, что запуск пилотируемого транспортного корабля "Союз МС-12", который запланирован на 14 марта, должен был войти в этот первый пакет по страхованию из 7 запусков. Сейчас на портале госзакупок объявлен отдельный конкурс на страхование этого запуска.

Она отметила, что "Роскосмос" надеется на снижение тарифов после каждого успешного запуска.

По словам Ракитиной, госкорпорация внедряет стандарты технической презентации, которая будет распространена на все виды техники и предприятия. "Госкорпорацией поставлена задача ужесточения финансовой дисциплины и оплата страховой премии до запуска. Мы очень старательно следим за тем, чтобы деньги на страховой рынок уходили своевременно", - отметила представитель "Роскосмоса".

Как сообщалось ранее, 11 октября 2018 года произошла авария при запуске с Байконура пилотируемого корабля "Союз МС-10". Риски при запуске были застрахованы в СК "Согласие" на 4,65 млрд рублей. В компании отмечали, что это станет одной из крупнейших выплат в российской истории страхования космических рисков.

Затем в ходе нескольких тендеров ни одна страхования компания не подала заявку на страхование рисков при запусках грузовых космических кораблей. Страховщиков удалось найти, лишь проведя повторный конкурс с повышением премии по договору вдвое. Другие запуски также были застрахованы по цене выше, чем раньше. Во Всероссийском союзе страховщиков прогнозировали, что цена договора подобных рисков будет повышена на 10%.

Теги: Роскосмос

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