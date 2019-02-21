В России

"Рособоронэкспорт" через суд потребует возместить ущерб за порчу ракет С-400 для Китая

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Ракеты от С-400 для Китая были повреждены по вине компании-перевозчика, "Рособоронэкспорт" в судебном порядке пытается возместить ущерб за порчу, сообщил "Интерфаксу" в четверг представитель госкорпорации "Ростех".

"В данном случае изготовитель уже начал получать страховое возмещение за груз, поврежденный по вине компании-перевозчика. Иск "Рособоронэкспорта" также связан с возмещением причиненного ущерба", - сообщили в "Ростехе".

Там отметили, что при подобных поставках каждая партия техники страхуется на полную стоимость.

18 февраля гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов сообщил, что судно, которое везло ракеты для систем ПВО С-400, попало в шторм. "Вынуждены были эти все ракеты уничтожить, сейчас изготавливаем новые", - сказал Чемезов.

Ранее директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев сообщил "Интерфаксу", что Россия завершит поставку в КНР ЗРС С-400 до конца 2020 года, отметив при этом, что американские санкции в отношении Китая не должны сказаться на исполнении контрактов.

ЗРС дальнего действия С-400 "Триумф" разработки и производства АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" предназначена для высокоэффективного поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.

Теги: Рособоронэкспорт, С-400, Китай

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