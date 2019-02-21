Суд по делу о теракте в метро Петербурга начнется 25 февраля

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Московский окружной военный суд (МОВС) в понедельник проведет предварительное заседание по уголовному делу о теракте в петербургском метро в апреле 2017 года.

"Предварительное судебное заседание по уголовному делу назначено на 25 февраля", - сообщила в четверг "Интерфаксу" пресс-секретарь МОВС Ирина Жирнова. Как ожидается, по итогам слушания суд назначит дату начала слушаний дела по существу.

Обвинения в организации террористического сообщества, совершении теракта, незаконном обороте оружия и взрывчатки предъявлены 11 фигурантам.

Как полагает следствие, 3 апреля 2017 года Акбаржон Джалилов пронес в метро два взрывных устройства, изготовленные членами террористического сообщества. Одну из бомб он разместил на платформе станции "Площадь Восстания", а вторую оставил при себе. Однако взрыв на станции не произошел, так как самодельное устройство было своевременно обнаружено и обезврежено.

После этого Джалилов, как следует из материалов дела, находясь в вагоне поезда между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт", привел в действие вторую бомбу. В результате взрыва погибли 15 человек и сам террорист, 67 человек пострадали. Причиненный ГУП "Петербургский метрополитен" ущерб составил 108 млн рублей.

Как сообщили в Генпрокуратуре, члены преступной группы собирались совершить в общественном месте Петербурга другой теракт, для чего в апреле 2017 года изготовили взрывное устройство. Эту самодельную бомба 5 апреля 2017 года изъяли по месту проживания фигурантов при их задержании.