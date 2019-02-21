Главный инженер предприятия "Ростеха" в Пензе арестован по делу о хищениях

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Главный инженер госпредприятия, входящего в структуру "Ростеха" в Пензе, арестован вслед за саратовским депутатом в рамках расследования уголовного дела о многомиллионном мошенничестве.

"Первомайский районный суд Пензы на два месяца заключил под стражу главного инженера государственного предприятия, входящего в структуру Госкорпорации "Ростех", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в четверг.

В свою очередь на сайте регионального Следственного управления СКР сообщается, что арестованный является председателем рабочей комиссии для осуществления строительного контроля при выполнении работ по реконструкции корпуса госпредприятия.

Ему предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

Как сообщалось, 15 февраля Первомайский районный суд Пензы отправил под домашний арест депутата Саратовской городской думы Алексея Полянского, директора ООО "Саргорстрой".

По версии следствия, в октябре 2017 года между одним из госпредприятий Пензы и ООО "Саргорстрой" в лице Полянского был заключен контракт на реконструкцию корпуса предприятия на общую сумму более 255 млн рублей.

В период с октября по декабрь 2017 года более 19 млн рублей поступили на счета "Саргорстроя" за поставку и выполнение работ, предусмотренных контрактом, хотя часть материалов и оборудования поставлены не были.

"Впоследствии Полянский похитил денежные средства, причинив тем самым государственному предприятию имущественный ущерб в особо крупном размере",- сообщало следствие.