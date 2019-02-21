Тельман Исмаилов проиграл иск о защите чести к агентству "Росбалт"

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Смольнинский районный суд Петербурга оставил без удовлетворения иск о защите чести, достоинства и деловой репутации бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова к информационному агентству "Росбалт" на 1 млн рублей.

"Суд отказал в удовлетворении требований в полном объеме", - сообщили "Интерфаксу" в объединенной пресс-службе судов Петербурга в четверг.

Иск рассматривала судья Александра Заплатина.

Исмаилов обратился в суд с иском о защите чести и достоинства, в котором указал, что СМИ в шести публикациях распространило заведомо ложные и порочащие его утверждения. В качестве компенсации морального вреда от публикаций он просил суд взыскать в его пользу 1 млн рублей.

Ответчиками по иску были ЗАО "Информационное агентство "Росбалт", его редакция и главред Николай Ульянов.

Иск подавался в Москве, но так как информационное агентство "Росбалт" зарегистрировано в Петербурге, дело было направлено по подсудности в северную столицу.

Исмаилов заочно арестован и объявлен в международный розыск. Его имя фигурирует в делах о двух убийствах, похищении певца Авраама Руссо и незаконном обороте оружия.