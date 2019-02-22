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Детский врач-травматолог в Волгограде получил 10 лет колонии за сбыт наркотиков

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Ворошиловский районный суд Волгограда вынес приговор детскому врачу-травматологу Михаилу Верулашвили, который обвинялся в сбыте крупной партии наркотиков. Об этом сообщила в пятницу агентству "Интерфакс" старший помощник регионального прокурора Оксана Черединина.

"В судебном заседании установлено, что в марте 2018 года Верулашвили незаконно приобрел наркотическое средство ("спайс") для личного употребления. Приняв часть наркотического средства, мужчина решил обменять оставшуюся дозу на другой вид наркотиков. Для этого через сеть Интернет он договорился с гражданином о встрече для непосредственного обмена наркотическими средствами", - сказала Черединина.

По ее словам, 20 марта 2018 года Верулашвили был задержан с поличным.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по пункту "г" части 4 статьи 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере).

С учетом обстоятельств совершения преступления суд приговорил Верулашвили к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Теги: Волгоград
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