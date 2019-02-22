Путин подписал приказ о призыве запасников на военные сборы

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин в четверг подписал указ о призыве в 2019 году россиян, пребывающих в запасе, на военные сборы сроком до двух месяцев. Документ опубликован на портале правовой информации.

Из указа следует, что военные сборы будут проходить в Вооруженных силах РФ, Нацгвардии, органах государственной охраны и федеральной службы безопасности.

Отмечается, что сроки проведения сборов будут согласовываться с органами исполнительной власти регионов, исключение составляют проверочные сборы, сроки которых должно определить Минобороны.

Указ вступил в силу со дня его официального опубликования.