Главком Сухопутных войск Салюков стал генералом армии

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Главнокомандующий Сухопутными войсками Олег Салюков получил звание генерала армии, соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

"Присвоить воинское звание генерала армии Салюкову Олегу Леонидовичу", - говорится в указе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Олег Салюков родился 21 мая 1955 года в Саратове.

Окончил Ульяновское гвардейское высшее танковое командное училище (1977), Военную академию бронетанковых войск (1985), Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил РФ (1996).

С 1977 по 1982 гг. проходил службу в должностях командира взвода, командира роты, начальника штаба и командира батальона в Киевском военном округе.

С 1985 по 1994 гг. - заместитель командира учебного танкового полка, командир танкового полка, заместитель командира гвардейской танковой дивизии в Московском военном округе.

С 1997 по 2005 гг. - командир дивизии, начальник штаба и командующий армией, заместитель командующего войсками Дальневосточного военного округа.

С 2005 по 2008 гг. - начальник штаба - первый заместитель командующего войсками Дальневосточного военного округа.

С 2008 по 2010 гг. - командующий войсками Дальневосточного военного округа.

С 2010 по 2014 гг. - заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.

В мае 2014 г. указом президента РФ назначен на должность главнокомандующего Сухопутными войсками.

Участник боевых действий.