Свыше 16 млн рублей изъяли в Петербурге по делу о незаконной организации азартных игр

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - В Санкт-Петербурге следователи изъяли свыше 16 млн рублей в рамках расследования дела преступной группы, задержанной неделю назад за незаконную организацию азартных игр.

"Установлены места хранения денежных средств, полученных от преступной деятельности, на общую сумму более 16 млн рублей", - сообщила в пятницу пресс-служба СК РФ.

Проводится изучение предметов и документов, изъятых в ходе обысков, выемок, в частности, компьютерная техника, финансовая и иная документация, назначаются компьютерно-технические, финансово-экономические судебные экспертизы, добавили в ведомстве.

Кроме того, следователи продолжают устанавливать возможных соучастников фигурантов дела.

Как сообщалось, в середине февраля в Петербурге после серии обысков были задержаны 11 подозреваемых по делу об организации незаконной игорной деятельности. Как отмечает следствие, с конца 2014 года в десяти районах города незаконно функционировали игорные клубы. Их деятельность координировала преступная группа, которой управляла местная жительница 1971 года рождения.

В отношении всех задержанных избраны меры пресечения, им предъявлены обвинения.