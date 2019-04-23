Пассажир умер в самолете, летевшем из Москвы в Ереван

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Плохое самочувствие пассажира стало поводом для вынужденной посадки самолета, летевшего из Москвы в Ереван, в международном аэропорту "Платов" в Ростове-на-Дону. Об этом сообщили во вторник агентству "Интерфакс" в пресс-службе аэропорта.

"Самолет совершил вынужденную посадку и после того, как пассажира высадили, снова вылетел в направлении Еревана", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь информированный источник уточнил агентству, что пассажиру стало плохо в воздухе и он скончался еще до приземления.