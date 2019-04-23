Поиск

Пассажир умер в самолете, летевшем из Москвы в Ереван

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Плохое самочувствие пассажира стало поводом для вынужденной посадки самолета, летевшего из Москвы в Ереван, в международном аэропорту "Платов" в Ростове-на-Дону. Об этом сообщили во вторник агентству "Интерфакс" в пресс-службе аэропорта.

"Самолет совершил вынужденную посадку и после того, как пассажира высадили, снова вылетел в направлении Еревана", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь информированный источник уточнил агентству, что пассажиру стало плохо в воздухе и он скончался еще до приземления.

Москва Ереван Ростов-на-Дону

Новости

Мэр Ростова-на-Дону ушел в отставку

Въезд на вокзал Владивостока пришлось переделать для лимузина Ким Чен Ына

Въезд на вокзал Владивостока пришлось переделать для лимузина Ким Чен Ына

Российские туристы смогут вернуть деньги за отмененные туры на Шри-Ланку

Аспирантов обяжут защищать диссертации

Аспирантов обяжут защищать диссертации

ГИБДД выступила против разделения водителей на любителей и профессионалов

Лимузин Ким Чен Ына привезли во Владивосток

Лимузин Ким Чен Ына привезли во Владивосток

Что случилось этой ночью: вторник, 23 апреля

Поезд Ким Чен Ына в среду приедет в Россию

Поезд Ким Чен Ына в среду приедет в Россию

Два внеплановых самолета из Пхеньяна приземлились в аэропорту Владивостока

КНДР сообщила о скорых переговорах Ким Чен Ына с Путиным

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');