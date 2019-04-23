Несколько человек пострадали при падении конструкции в уральском ТЦ

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Декоративная конструкция упала на людей в торговом центре по проспекту Космонавтов в Екатеринбурге, пострадали несколько несовершеннолетних, сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области.

Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил агентству "Интерфакс", что, по предварительным данным, пострадали восемь человек.

"Взрослые доставлены в горбольницу N23, несовершеннолетние (подростки 15-16 лет) - в больницу N9. "Пострадавшим оказывается помощь. На момент доставления в больнице от госпитализации люди отказывались", - отметил Горелых.

Он уточнил, что сообщение об инциденте поступило в 21:41 по местному времени (19:41 по московскому времени). На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Установлено, что на людей упала декоративная конструкция длиной 4 метра, шириной 2 метра. Не исключено, что кто-то мог ее задеть, но проверяются и другие версии.

Сейчас выясняется, кто отвечал за обеспечение безопасности в торговом комплексе. По итогам проверки полиция примет процессуальное решение.