В Сочи полицейских заподозрили в избиении журналиста, сделавшего им замечание

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - В Сочи выясняют обстоятельства задержания полицейскими журналиста и применения к нему силы, возбуждено уголовное дело, в рамках которого подозреваемые в превышении полномочий сотрудники отстранены от работы.

"В УВД Сочи по факту задержания мужчины проводится проверка, сотрудники отстранены от исполнения служебных обязанностей", - сообщили в среду "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В свою очередь, в пресс-службе СУ СКР по региону агентству сказали, что сотрудники полиции во время задержания мужчины превысили должностные полномочия. "По заявлению гражданина следователи возбудили уголовное дело в отношении двух полицейских Сочи по статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)", - отметил представитель СУ СКР.

Как сообщали местные СМИ, журналиста издания "Росдержава" Станислава Андреева избили в одном из отделов полиции Сочи. По словам потерпевшего, 4 апреля он находился возле отдела полиции по Центральному району Сочи и сделал замечание полицейским, так как они были без форменных головных уборов. После этого сотрудники полиции привели журналиста на территорию отдела и избили.