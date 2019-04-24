Военные самолеты США провели разведку у границ РФ на Черном море и Севере

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Стратегические разведывательные самолеты ВВС США RC-135V в среду провели оперативную разведку вблизи Крыма, Кубани и Мурманской области, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, американский самолет радиоэлектронной разведки RC-135V с позывным KISS41, вылетевший с авиабазы Суда-бэй на греческом острове Крит, вначале совершил пролет вдоль побережья Краснодарского края, начиная от района Большого Сочи, а затем в течение около пяти часов курсировал у южного и юго-западного побережья Крыма и Керченского пролива. В общей сложности он совершил не менее 11 пролетов у берегов полуострова и шести к югу от входа в Керченский пролив. В районе Севастополя самолет, способный вести радиоэлектронную разведку на сотни километров вглубь территории противника, приближался к Крыму на расстояние 45 км.

Для обеспечения продолжительности полета перед подлетом к российским границам разведчик был дозаправлен в воздухе американским самолетом-заправщиком KC-135R.

Тем временем, другой аналогичный стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135V, поднявшийся в среду с авиабазы Милденхолл в Англии, совершил многочасовой разведывательный полет у российских рубежей на Севере. Полет самолета был зафиксирован в районе Мурманской области.

Как сообщалось, накануне cтратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk и патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon также совершили многочасовые разведывательные полеты вблизи Крыма и Кубани

Американский дальний беспилотник в течение более четырех часов курсировал по линии от западной оконечности Крыма, вдоль его юго-западного и южного побережья, к югу от входа в Керченский пролив и близ побережья Краснодарского края вплоть до Большого Сочи.

Одновременно морской разведчик P-8A Poseidon, встав в круг над международными водами Черного моря на участке между Евпаторией и Севастополем, осуществлял полет в 15-17 км от российской морской границы к западу от Крыма. При этом в какие-то моменты он приближался к Севастополю на расстояние 40 км и авиабазам Бельбек и Кача, расположенным на юго-западе полуострова, - на 42-44 км. Затем Poseidon продолжил выполнение задания вблизи Новороссийска. В общей сложности он провел у российских берегов на Черном море не менее двух часов.

Перед этим во вторник все тот же дальний беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk в течение более пяти с половиной часов вел разведку вдоль линии разграничения на Донбассе. При этом беспилотник не менее четырех раз подлетал на расстояние 38-58 км к граничащим с Украиной Белгородской, Воронежской и Ростовской областям России.